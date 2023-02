Rätselraten nach Leichenfund ++ Kurz-Film

Einen schockierenden Fund machte eine Schülerin am Mittwoch im Kärntner Bezirk Völkermarkt: Sie entdeckte vor einer Leichenhalle den leblosen Körper einer Frau. Und: Der steile Aufstieg von Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird zum Kinofilm. In dem Filmprojekt, soll gezeigt werden „wie es eine Gruppe junger Männer gelang, die Regierung zu übernehmen“. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Donnerstag, den 9.Februar, mit Stefana Madjarov.