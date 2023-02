240.000-mal ausgerückt: Danke an steirische Helfer

Ein bisschen mehr als einmal pro Minute, und das durchgehend ein Jahr lang: So oft klingelte es im Vorjahr bei der Leitzentrale der Landespolizeidirektion. Um einen Notruf handelte es sich dabei alle 75 Sekunden. 90 Bedienstete nahmen rund um die Uhr den Hörer ab, wenn Hilfesuchende die Nummer 133 oder 112 wählten. Seit 2019 laufen alle 13 Leitstellen in den Bezirken in Graz zusammen.