Kinder-Jubel und Familienspaß auf unseren Pisten

Skiurlaub zu gewinnen

Vergangene Woche jubelten die Kinder auf dem Hochficht und am Hochlecken. Und es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, bei Kinderschneefesten mit dabei zu sein und vielleicht auch etwas zu gewinnen: Am 17. Februar – gleich zu Ferienstart – ab 15 Uhr am Skilift Oberaschau und am 4. März ab 10 Uhr im Skigebiet Hinterstoder.

Unter den Teilnehmern werden Saisonkarten, Kinder-Skier und ein Skiurlaub in OÖ verlost.