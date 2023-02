Tirol sieht eine spätere Arzt-Pension mit Skepsis

Generell könne man hier aber nichts pauschal sagen, sondern müsse die Einzelfälle betrachten. Denn an Standorten, an denen ein junger Arzt schon bereitstünde, müsse man für diesen auch Platz schaffen. „Sonst sucht sich der Nachfolger womöglich einen anderen Ort.“ Diese differenzierte Betrachtung gibt es auch jetzt schon und ermöglicht es in Einzelfällen, dass Kassenärzte auch über ihren 70. Geburtstag hinaus praktizieren. Viele sind das allerdings nicht: Kastner spricht von „einer Handvoll“ in Tirol. Die meisten scheinen die Pension dann doch anzustreben. „Es gibt zwar einzelne Ärzte, die es stört, dass sie die Praxis nach 70 nicht mehr haben können. Aber die meisten legen ihre Arbeit schon zwischen 65 und 70 nieder“, so der Ärzte-Chef.