ÖSV-Riesentorläufer: „Bin ehrlich gesagt ratlos!“

Anstatt in den französischen Alpen um Medaillen zu kämpfen, wollte der Mellauer die Zeit nutzen, um Material zu testen und im Europacup neues Selbstvertrauen zu tanken. Etwas, das in Folgaria (It) mit den Rängen 19 am Montag und 24 am Dienstag aber nicht gelang. Im Gegenteil: „Momentan fühlt es sich für mich so an, als ob ich einen Schritt vorwärtsmache und dann zwei zurück“, gesteht der Polizeisportler. „Ehrlich gesagt, bin ich recht ratlos.“