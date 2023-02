In der alpinen Kombination ist Marco Schwarz hauchzart an der Titelverteidigung vorbeigeschrammt. Beim Empfang im Team-Hotel zeigt sich der Kärntner trotzdem happy, auch wenn er weiß, wo er den Sieg hergeschenkt hat. „Schlussendlich überwiegt die Freude über Silber“, resümiert „Blacky“. In den nächsten Tagen wird er aller Voraussicht nach in allen Disziplinen an den Start gehen, um weitere Medaillen zu sammeln.