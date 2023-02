42.000 Euro: Nachlass von Sepp Forcher versteigert

Das teuerste Exponat vom Ergebnis her war mit 1920 Euro brutto jene Sitzbank aus Gusseisen und Holz, auf der Sepp Forcher vor seinem Haus gerne Gäste empfing, sagte Dorotheum-Salzburg-Leiter Walter Sonnberger am Dienstag. Das zweithöchste Gebot der Versteigerung erzielten zwei Wanderstöcke mit den jeweils eingeritzten Namen „Sepp F“ und „Heli F“. Der Startpreis zu Beginn der Auktion lag bei 80 Euro netto, der oder die Höchstbietende legte schließlich 1664 Euro brutto (netto plus Aufschläge und Steuer) für die beiden Haselnussstecken auf den Tisch.