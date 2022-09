Untersberg: Sepp Forcher hat jetzt eigenen Steig

Die Initiative der „Krone“ machte den Anfang, am Samstag stieg die feierliche Eröffnung. Zum Gipfel des Untersbergs führt ab sofort ein Weg, der den Namen von Sepp Forcher trägt. Die im Vorjahr verstorbene TV-Legende war einst Hüttenwirt auf dem Hausberg der Salzburger. Die Eröffnungsfeier samt Gottestdienst hätte am eigentlich am Untersberg stattfinden sollen – wegen der widrigen Wetterverhältnisse wich man in der Grödiger Pfarrkirche aus.