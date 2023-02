Hoffnungen und Sorgen zum Start der WM

... WM-Mitfavoritin Lisa Hauser:

Sie ist die Leitfigur. Dass dadurch mehr Druck auf ihr lastet, macht für Lisa keinen großen Unterschied. Sie gehört an guten Tagen zu den Schnellsten in der Loipe und hat eine extrem hohe Trefferquote. Dazu besitzt sie die Coolness, um die entscheidende letzte Schießserie sauber abzuarbeiten. Ihr Gesamtpaket ist weltmeisterlich, Lisa ist in jedem Bewerb eine Medaillenkandidatin. Ihr Umfeld ist gefordert, gemeinsam mit ihr das Optimum rauszuholen.