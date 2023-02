Schweißbänder, Stirnbänder: wieder in Mode

Die Mosaiken in der Basilika San Vitale in Ravenna zeigen die byzantinische Kaiserin Theodora (500-548) und ihre Hofdamen mit sehr unterschiedlichen Kopfbedeckungen. Das Stirnband zierte also auch die Menschen des Mittelalters. Das mittelalterliche Haarband wurde in Form eines schwarzen Samtbandes, der während der Regierungszeit Napoleons I. entwickelt wurde, in der Neuzeit wieder populär. In den 1830er Jahren eroberte der neue Trend die Frauen und Mädchen in ganz Europa und kehrte dann um 1860 unter dem Namen stronghairband/strong wieder zurück.