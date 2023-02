Leipzig-Star will Leben retten statt spielen

Willi Orban vom deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wird am Mittwoch Stammzellen spenden und deshalb möglicherweise das Liga-Spitzenspiel gegen Union Berlin am Samstag verpassen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Demnach erhält der ungarische Teamspieler bereits seit vergangenem Samstag in Vorbereitung auf den mehrstündigen Eingriff Spritzen.