„Es zahlt sich immer aus, wenn man weitermacht!“

„Gar nicht so gecheckt“, Kleinigkeiten haben gefehlt

Emotional betrachtet spricht Haaser davon, es anfangs „gar nicht gecheckt zu haben“, was eine Medaille bedeutet. Die Anerkennung im Team-Hotel war dann aber eine wunderschöne Sache. Die Situation der ÖSV-Damen in der bisherigen Saison sieht die Tirolerin nicht ganz so negativ, wie es teilweise von außen betrachtet wird. Letztendlich fehlen ihrer Meinung nach nur Kleinigkeiten auf die Spitze. Das gesamte Interview sehen Sie im Video!