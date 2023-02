Physiker lassen die Zeit rückwärts laufen

In unserer Alltagswelt läuft die Zeit immer vorwärts. Ein Glas, das zu Boden fällt und zerbricht, setzt sich nicht wieder zusammen und springt zurück auf den Tisch. In der Quantenwelt ist es - wie so oft - anders: Wiener Physikern ist es nun gelungen, in einem Quantensystem - nicht nur theoretisch, sondern auch in einem praktischen Experiment - die Zeit rückwärts laufen zu lassen und dessen Entwicklung wieder in den Anfangszustand zu versetzen.