Psychiatrie im Klinikum verliert ihren Primarius

Kündigung auf eigenen Wunsch

„Ich habe aus rein persönlichen Gründen um einvernehmliche Lösung des Dienstverhältnisses gebeten. Nach mehr als 30 Jahren in der Kabeg habe ich hier mein persönliches Berufsziel erreicht. Ich möchte meinem Berufsleben eine neue Richtung geben und bin dankbar für diese intensive und außergewöhnliche Zeit, für das in mich gesetzte Vertrauen und die Unterstützung in allen Belangen“, sagt der Primarius, der die Abteilung mit Ende August dieses Jahres verlässt.