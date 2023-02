Hochwasserschutz entlang des Rheindamms verbessert

In der Gemeinde Koblach wird an einem verbesserten Hochwasserschutz gearbeitet: An der Außenseite des Rheindamms werden sogenannte Interventionspisten gebaut. Diese Pisten sorgen dafür, dass im Hochwasserfall die Dämme besser zugänglich sind. Auch Durchsickerungen der Dämme können rascher entdeckt werden.