Streit der ÖVP-Bünde in Waidhofen an der Thaya

Gespräche sollen Krankheit folgen

„Es gibt viele Missverständnisse. Und dass es jetzt manche Enttäuschungen gibt, ist auch klar“, betont Köck, der selbst erkrankt ist. Sobald er wieder gesund ist, will er reden: „Wir werden sehr viele Gespräche führen. So viele, wie gewünscht und notwendig sind.“ Zunächst wird er selbst noch ÖVP-Bezirksparteichef bleiben, es sei kein Bezirksparteitag geplant. Da aber die Funktion trotz viel Arbeit rein ehrenamtlich ist, sei es irgendwann nur logisch, dass derjenige den Chefposten übernimmt, der auch das politische Mandat hat. In diesem Falle wäre das Hutter, wodurch der Bezirk auch weiterhin in den Händen des Bauernbundes bleiben würde.