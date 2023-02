Mutter und ihre 7 Kinder bei Brand gestorben

Mitten in der Nacht ist in einem Haus in Nordfrankreich ein Feuer ausgebrochen und hat zu einer furchtbaren Tragödie geführt. Eine Mutter und sieben ihrer Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren erstickten im Schlaf. Nur der Vater konnte mit schweren Verbrennungen gerettet werden. Ein Wäschetrockner soll das Feuer ausgelöst haben.