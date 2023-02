Wirbel um Busticket: Vater und Sohn festgenommen

19-Jähriger stieß Polizistin zu Boden

Da der aggressiv gewordene junge Slowene freiwillig den Bus nicht verlassen wollte, wurde die Polizei alarmiert. Da der Mann auch den mehrfachen Aufforderungen der Polizei, den Bus zu verlassen, nicht nachkam, wurde er festgenommen. Dabei stieß er eine Polizistin zu Boden und versuchte einen weiteren Beamten zu beißen. Da der Vater die Festnahme seines Sohnes verhindern wollte und sich laufend in Amtshandlung einmischte, musste auch er festgenommen werden. Die Polizistin erlitt Prellungen am Ellbogen und Abschürfungen an den Knien und wurde im UKH Graz ärztlich versorgt. Sie verblieb im Dienst.