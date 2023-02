Entsetzen im Irak nach Mord von YouTuberin

Tiba Ali lebte Berichten zufolge in der Türkei, reiste trotz Drohungen ihrer Familie jedoch zurück in den Irak. Nach Angaben der irakischen Menschenrechtsorganisation IOHR hatte sie zuvor berichtet, von ihrem Bruder belästigt worden zu sein. Am Dienstag habe ihr Vater sie in der Provinz Diwaniya im Süden dann getötet, teilte der Sprecher des Innenministeriums mit. Der Vater stellte sich später den Behörden. Tiba Ali hatte sich unter anderem auf YouTube einen Namen gemacht mit Videos, in denen sie aus ihrem Privatleben erzählt.