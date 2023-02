Das Mädchen aus Bleiburg, das aus der Zukunft kam

Medien würdigten Kogelnik schon zu Lebzeiten

Die trefflichste Bezeichnung findet sich 1966 in der Modezeitschrift „WWD - Women’s Wear Daily“, die Kogelnik als „The girl of the future - Das Mädchen aus der Zukunft“ bezeichnet. Wie weit diese Kunstpionierin ihrer Zeit tatsächlich voraus war - wie brandaktuell, hoch politisch und kämpferisch-feministisch ihr Schaffen bei aller farbenfrohen Verspieltheit tatsächlich ist, offenbart diese grandiose, in sieben Kapitel gegliederte, von Lisa Ortner-Kreil kuratierte Themenschau „Now Is the Time“. Und so geht man zurück in die Zukunft und steht 1961 mit dem Staunen eines Kindes im Ausstellungshaus vor den abstrakten Werken ihrer ersten Personale in der legendären Galerie nächst St. Stephan, wo es „selten so heiter an den Wänden zuging“, wie „Die Presse“ anno dazumal befindet, und wechselt im Hauptraum dann von Europa nach Amerika.