Vier Verletzte bei Innviertler Faschingsevents

Bei zwei Faschingsveranstaltungen in Wildenau in Aspach (Bezirk Braunau am Inn) sind vier Menschen verletzt worden. Beim Faschingsumzug ging ein Unbekannter mit den Fäusten auf Teilnehmer los. Beim anschließenden Faschingsball wurde einem 24-Jährigen eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen.