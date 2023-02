6000 (!) Besucher bei Comeback des Techniker-Balls

Coole Tombola-Preise

Besonders auffällig: Viele ehemalige, aber auch aktive Schüler bleiben mit dem Ball verbunden – in unterschiedlichen Rollen. Noah und Lukas, Schüler der ersten Klasse (Schwerpunkt Maschinenbau) der HTL Anichstraße, verteilten an diesem Abend Lose für die Tombola. Die Preise konnten sich sehen lassen. Die Finanzierung eines B-Führerscheins oder die kostenlose 6-Monate-Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Aber auch ehemalige Absolventen unterstützten das Event. Manuel Lutz schoss mit seiner Agentur „InVisions“ 900 Erinnerungsfotos – von Eltern und Begleitpersonen.