Ex-Präsident Pakistans Pervez Musharraf ist tot

Musharraf, der sich in Pakistan zunächst 1999 an die Macht geputscht und dann von 2001 bis 2008 als Präsident des Landes regiert hatte, war seit Längerem schwer erkrankt. Der zuvor in Ungnade gefallene General lebte seit 2016 in Dubai. Hochrangige Militärangehörige erklärten in einer Mitteilung der Pressestelle des pakistanischen Militärs, sie bekundeten ihr „tief empfundenes Beileid zum traurigen Ableben von General Pervez Musharraf“. „Möge Allah die verstorbene Seele segnen und den Hinterbliebenen Kraft geben“, hieß es darin weiter.