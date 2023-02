Schweiz besiegt im Davis Cup erstmals Deutschland

Die Eidgenossen siegten am Samstag in der Qualifikation in Trier gegen das von Olympiasieger Alexander Zverev angeführte DTB-Team mit 3:2. Auch das an Nummer 2 gesetzte Frankreich, die USA (3), Großbritannien (5), Serbien (6) und Schweden (9) schafften den Aufstieg.