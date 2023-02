Deutschland: Güterzug erfasst Kinder - Bub tot

Ein Güterzug hat in der deutschen Stadt Recklinghausen im Ruhrgebiet zwei Kinder erfasst. Ein zehnjähriger Bub starb, ein Neunjähriger kämpft ums Überleben und wird in einem Krankenhaus versorgt, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul in der Nacht auf Freitag sagte.