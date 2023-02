Schmuck und Uhren von Pensionisten erbeutet

Weil ein Pensionistenehepaar aus Wolfsberg mit Erledigungen in der Stadt beschäftigt war, konnten bisher unbekannte Täter das Kellerfenster eines Wohnhauses gewaltsam öffnen. Die Einbrecher kamen so in das Gebäudeinnere und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei konnten mehrere Uhren, Schmuck und Perlenketten erbeutet werden. Der Schaden steht derzeit noch nicht fest.