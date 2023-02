Räuber bediente sich in Geldlade von Supermarkt

Kurz nach Mittag hatte der Räuber in Wels im Discounter die 38-jährige Kassiererin von hinten zur Seite gerissen. Dann sagte er: „Das ist ein Überfall.“ Er griff in die Geldkassette und nahm Bargeld an sich. Danach rannte der Täter mitsamt der Beute aus dem Discounter und flüchtete mit einem roten Kleinwagen.