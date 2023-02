Neuerlicher Vogelgrippe-Fall: 3000 Enten betroffen

In Oberösterreich wurde die Vogelgrippe heuer bereits in Privathaltungen in den Bezirken Braunau und Linz-Land sowie in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Wels-Land festgestellt. Für den Menschen stelle die Geflügelinfluenza keine Gefahr dar und sie werde auch nicht über Lebensmittel übertragen, betonte Hain.