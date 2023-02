Firmenbus krachte gegen Auto: Lenkerin verletzt

Im südoststeirischen Gnas hat es am Mittwoch an einer Kreuzung gekracht: Ein 17-Jähriger, unterwegs mit einem Firmenbus, dürfte beim Abbiegen ein Auto übersehen haben. Bei der folgenden Frontal-Kollision wurde die Lenkerin des Pkws (44) verletzt. Der Transporter touchierte danach noch ein Auto, der jungen Mutter am Steuer und ihrem 4-jährigen Sohn ist nichts passiert.