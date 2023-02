Landesrat Gerber: „Wer nicht investiert, verliert“

Rund 33 Millionen Euro schüttet das Land Tirol jährlich im Rahmen der Wirtschaftsförderung aus. Für 2023 sind nun 31 Mio. an „Wirtschafts- und Technologieförderung“ festgesetzt. Das gaben LH Anton Mattle und LR Mario Gerber bei einem Ortstermin bei der Firma Hollu in Zirl bekannt: „Die Wirtschaftsförderung unterstützt die heimischen Wirtschaftstreibenden gezielt bei der Umsetzung von Projekten. Dadurch werden Innovation gefördert, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes gesichert, nachhaltiges Wirtschaftswachstum angestoßen und zahlreiche Arbeitsplätze in Tirol gesichert!“