Tiroler Wirtschaft rechnet mit Flaute bei Wachstum

„Tirols Wirtschaft wird heuer eine Wachstumsflaute erleben, aber nicht in eine Rezession schlittern.“ Mit diesen Worten gaben WK-Präsident Christoph Walser und Stefan Garbislander, Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik, Innovation und Nachhaltigkeit, am Donnerstag einen Ausblick auf 2023 und einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Dieses zeichnete sich in den ersten beiden Quartalen durch einen Aufschwung aus. „Im zweiten Halbjahr spürten die Betriebe die Auswirkungen des Ukraine-Krieges“, so Walser.