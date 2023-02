Hype um E-Autos für Experten nur „ein Kartenhaus“

Elektro-Autos sind in aller Munde, und ihr Anteil an neuzugelassenen Fahrzeugen nimmt konstant zu. Doch es gibt auch kritische Stimmen zu diesem aktuellen Boom. Georg Brasseur, emeritierter Professor an der TU Graz, erklärt im Interview, warum der Hype um E-Autos ein Kartenhaus ist, das zusammenbrechen wird.