„Viele Landespräsidenten haben zu viel Macht“

Trainingszentrum Aspern, EM-Qualifikations-Start

Unter Gerhard Milletich wurde Mitte Dezember der Zuschlag für die Errichtung des Trainingszentrums in Aspern erteilt. Ein Meilenstein in der Geschichte des ÖFB, der bis dato Untermieter am Trainingsgelände des Ernst-Happen-Stadions gewesen ist. Sportlich geht es vor allem ab Anfang März um wichtige Punkte in der EM-Qualifikation - bis dahin wird sich herauskristallisieren, wer interimistisch die Geschicke als Präsident leiten wird..