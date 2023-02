100-Mio.-Mann im Fokus: Aufregung um TikTok-Video

„Dann wenden sich Menschen vom Sport ab“

Harte Kritik gibt’s von der Anti-Rassismus-Initiative ‘Kick it out‘. Zu Mudryks Rap-Einlage sagt man gegenüber der „Daily Mail“: „Kick it Out verurteilt alle rassistischen Ausdrücke, inklusive des ‘N-Worts‘, ganz egal, was der Hintergrund war.“ Weiter heißt es: „Das ‘N-Wort‘ ist beleidigend und wenn es von bekannten Personen im Fußballgeschäft verwendet wird, führt es nur dazu, dass sich die Menschen vom Sport abwenden.“