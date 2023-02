Wird er die neue Nummer eins bei der Austria?

Mit Ersatzgoalie Ammar Helac zeigte ein weiterer Kaderspieler der Lustenauer in der Vorbereitung auf. Der 24-Jährige konnte sich bei seinen Einsätzen in den Tests mit tollen Leistungen bewähren. Standardkeeper Domenik Schierl hat also echte Konkurrenz erhalten. „Es war so geplant, dass in der Wintervorbereitung beide Tormänner die gleichen Chancen erhalten“, bekräftigt Trainer Markus Mader. „Beide haben gut performt und sich ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Sowohl Schierl als auch Helac, der im Sommer von Austria Wien ins Ländle kam, dürfen sich Chancen auf die Nummer eins ausrechnen. Dies wurden beiden auch so kommuniziert.“