Diese Pflegerin ist seit 35 Jahren für alle da

Die Freude an diesem wichtigen Beruf ist für sie aber ungebrochen. „Es ist nicht immer alles perfekt und leicht, aber wir können über alles reden und uns vor allem ausreden. Die Pflegedienstleiterin hilft mit ihrer Erfahrung und unsere Bewohner habe ich alle sowieso in mein Herz geschlossen. Irgendwie ist der Beruf aber auch leichter als in der Anfangszeit. Hilfsmittel wie Pflegestuhl, Badelift, Hebelift oder verstellbare Betten hatten wir früher nicht“, so die zweifache Mutter.