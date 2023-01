Schlafmangel führte zu Wutausbrüchen bei Kindern

Kleinkinder, die wegen des Lockdowns in der Nacht öfter erwachten, hatten sechs Monate später eine signifikant niedrigere hemmende Selbstkontrolle, hieß es in der kürzlich im Fachblatt „Plos One“ publizierten Studie der Universität Freiburg. „Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Kinder unruhiger oder zappeliger sind“, erklärte Studienleiterin Salome Kurth. Ebenfalls vermindert im Zusammenhang mit vorausgehend schlechterem Schlaf war die Kontrolle der Emotionen. So hatten die Kinder beispielsweise häufiger explosive Wutausbrüche.