„Krone“ deckt auf: Wildkatze im Kinderzimmer

Den Händlern das Handwerk legen

Wie viele Wildtiere in Österreich illegal gehalten werden, ist schwer einzuschätzen. Aber die „Krone“-Tierecke wird weiterhin jedem Hinweis nachgehen - um möglichst viele Fälle aufzudecken und den Händlern das Handwerk zu legen. „Aurelio“ wird nun im Tierschutzhaus in St. Pölten gepflegt. Für ihn wird in einiger Zeit ein neues Zuhause gesucht - wo er wieder Wildkatze sein darf, so wie es eigentlich seine Bestimmung ist.