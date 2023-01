Eisbullen gehen bei Loney auf Nummer sicher

Vor der Partie in der Bundeshauptstadt war dem 30-Jährigen unwohl, er fühlte sich nicht spielfähig. Schnell wurden Erinnerungen wach, an die lange Ausfallzeit des US-Amerikaners, an die zwei Gehirnerschütterungen, an diese „dunkle Zeit“ wie es der zweifache Familienvater selbst nannte. Ganz so schlimm scheint es diesmal nicht zu sein, die Eisbullen geben leichte Entwarnung: „Er fühlte sich unwohl, also haben wir Ty Loney als Vorsichtsmaßnahme nicht aufgestellt“, erklärt Eisbullen-Manager Helmut Schlögl die Situation.