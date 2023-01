Passagiere filmten Blitzeinschlag in Flugzeug mit

Flugzeuge überstehen Blitze im Regelfall unbeschadet

Ein Blitzeinschlag in ein Flugzeug ist ungefährlich, da Flugzeuge so konstruiert sind, dass sie Blitzeinschlägen standhalten. Die Piloten überprüfen jedoch nach so einem Vorfall natürlich die Funktionen der Maschine, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.