„Dr. Made“ liebt „Cold Cases“ und natürlich Maden

„Krone“: Ihr Spitzname ist „Dr. Made“. Was interessiert Sie an Maden?

Mark Benecke: Sie sind Teil des Lebens-Kreislaufes. Als ich in der Rechtsmedizin mein erstes Praktikum gemacht habe und dann später auch meine Doktorarbeit — ich bin ja Biologe — fand ich die Tiere auch da schon immer gut. Andere haben sich eher für Todesursachen wie Erhängen, Erdrosseln, Erschießen, Ertränken interessiert, ich schaute auf die Maden.