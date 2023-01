Frau (70) nach Hundeattacke außer Lebensgefahr

Wie berichtet, war die 70-Jährige am Dienstagnachmittag in Graz in ihrer eigenen Wohnung von den belgischen Schäferhunden ihres Enkels aus Deutschlandsberg attackiert und laut Polizei „schwerst verletzt“ worden. Es seien wohl noch einige Operationen erforderlich, aber sie habe bereits aus der Intensivstation auf eine andere Station verlegt werden können.