„Der Fahrer hatte ganz, ganz großes Glück“

Tonnenschweres Gefährt landet im Graben

Als die Feuerwehrleute der Feuerwehr Neuhaus und Bach am Einsatzort ankamen, war die Lage noch völlig unklar. „Wir sahen drei Personen am Straßenrand stehen“, so Visotschnig. Erst als der Kommandant einen Blick in den Straßengraben warf, sah er das Ausmaß des Unfalles. Der Lastwagen drehte sich einmal um die eigene Achse und landete mit dem Dach im Graben.