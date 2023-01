Priscilla Presley: Streit um Lisa Maries Testament

Testament gefälscht?

Das will die Oma nicht hinnehmen. Laut Gerichtsakten glaubt sie an eine Testaments-Fälschung, weil im Dokument ihr Name falsch geschrieben sei. Auch würde sich Lisa Maries Unterschrift „von ihrer normalen Unterschrift unterscheiden“. Was Priscilla besonders gravierend findet: Sie wurde nie von ihrer Tochter über die Änderung informiert.