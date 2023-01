FPÖ: Dank Van der Bellen Schritt zu Kanzler Kickl

„Nach unserer Landtagswahl in Tirol sind wir Freiheitliche wieder auf dem Erfolgsweg - und dieser Erfolgsweg wird anhalten.“ So kommentierte Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger das Wahlergebnis in NIederösterreich am Sonntag. Es sei ein Schritt, „dass Österreich wieder echte Heimat wird, und das geht nur mit einem Bundeskanzler Herbert Kickl“. Abwerzger bedankte sich auf Twitter auch ausdrücklich bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.