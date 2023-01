„Pendler wieder zurück in das Südburgenland holen“

Firma sucht Mitarbeiter

Dunst bedankt sich „bei allen Unternehmern, die Arbeitsplätze in der Region schaffen“. Dazu zählt auch die Firma Z+H Weber in Deutsch Tschantschendorf, die von Zellulosedämmung, Zimmerei, Holzbau über Dachdeckerei und bis Spenglerei ein breites Spektrum anbietet. „Wir sind ständig auf der Suche nach Mitarbeitern“, so Firmenchef Lukas Weber. Gefragt sind etwa Zimmerer oder Spengler. „Weitere Betriebe, die Arbeitsplätze anbieten, können sich gerne bei mir melden“, so Dunst.