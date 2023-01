„Ich mag keine Frauen, die ...“: Eklat um FIA-Boss

Auf seiner damaligen Seite „www.mohammedbensulayem.com“ spricht Ben Sulayem nämlich unter der Rubrik „Sulayem up close“ über seine Hobbys, was ihm gefällt UND was ihm nicht gefällt. Ein Punkt, mit dem er gar nicht umgehen kann: „Ich rede nicht gerne über Geld und ich mag auch keine Frauen, die meinen, sie seien schlauer als Männer, denn sie sind es in Wahrheit nicht.“