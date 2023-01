Zwei Polizeieinsätze wegen gefährlicher Drohung

Die Wiener Polizei hat am Freitag in der Leopoldstadt zu zwei Einsätzen wegen gefährlicher Drohung ausrücken müssen. Am Praterstern bedrohte ein 41-Jähriger einen ÖBB-Security-Mitarbeiter mit dem Umbringen. In einem Lokal in der Oberen Donaustraße bedrohte ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer und warf ihr eine Dose an den Kopf.