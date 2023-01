„Lass uns wieder heimfahren!“

Robert Schneider: Die Option, bei dem sich die Südtiroler entweder an das Deutsche Reich anschließen und emigrieren mussten oder im faschistischen Italien bleiben und Deutsch als Muttersprache aufgeben, hat das Land radikal verändert. Wie war das in Ihrer Familie?

Paulmichl: Meine Eltern haben nicht optiert. Weil mein Vater Lehrer war, also Staatsangestellter, wurde er nach Piombino in die Provinz Livorno versetzt, wo er dann auch Lehrer und Organist war. Aber in Italien ist es ja so: Die Italienerinnen beten den Pfarrer an und die Männer den Herrgott. Sechs Jahre blieb er in der Verbannung, konnte die Familie nur zwei Mal im Jahr besuchen. Allabendlich haben wir zum Hl. Pater Freinademetz gebetet, dem berühmten Steyler Missionar aus Südtirol. Unsere Verhältnisse in Stilfs waren zwei Kühe und zehn Kinder. Ich war der Ziegenhirte im Dorf. Dafür bekam ich ein Paar Schuhe beim Schuhmacher. Die Mama sagte: “Aber bitte groß genug!" Ich schwamm in den Schuhen. Mit meiner ersten, langen Hose habe ich die Matura gemacht.