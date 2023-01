19-jähriger Lenker stürzte mit Pkw in Fluss: tot

Der 19-Jährige war am Freitag gegen 21.45 Uhr in Richtung Feldkirchen unterwegs, als er in Kaindorf in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geriet und von der Gurktal Straße abkam. „Der Pkw stürzte eine steile Böschung hinunter, prallte gegen einen Baum und kam schließlich in der angrenzenden Gurk auf dem Dach liegend zum Stillstand“, schildert ein Polizist.